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10 сентября • обновлено в 22:31
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Легковушка протаранила трамвай в Днепре: пострадали люди

1.1т Читать материал на украинском

На пересечении улиц Святослава Храброго и Исполкомовской в Днепре 10 сентября столкнулись трамвай №5 и автомобиль Kia.

В аварии пострадали три человека, среди них 14-летний подросток. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре произошло ДТП

В Днепре произошло ДТП

Информатор

Известно, что водитель авто пытался переехать через трамвайные пути и не заметил трамвай, который двигался в сторону "Нагорки".

Легковушка протаранила трамвай в Днепре: пострадали люди

Информатор

Пострадавших в ДТП госпитализировали в больницу. О степени тяжести их травм пока ничего не известно.

Легковушка протаранила трамвай в Днепре: пострадали люди

Информатор

Легковушка протаранила трамвай в Днепре: пострадали люди

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на перекрестке улиц генерала Пушкина и Запорожского шоссе Mercedes Vito "влетел" в светофорный столб. По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП трамвай
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