Легковушка протаранила трамвай в Днепре: пострадали люди

На пересечении улиц Святослава Храброго и Исполкомовской в Днепре 10 сентября столкнулись трамвай №5 и автомобиль Kia.

В аварии пострадали три человека, среди них 14-летний подросток. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре произошло ДТП Информатор

Известно, что водитель авто пытался переехать через трамвайные пути и не заметил трамвай, который двигался в сторону "Нагорки".

Информатор

Пострадавших в ДТП госпитализировали в больницу. О степени тяжести их травм пока ничего не известно.

Информатор

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на перекрестке улиц генерала Пушкина и Запорожского шоссе Mercedes Vito "влетел" в светофорный столб. По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!