Как в кино! В Днепре полиция задержала мужчину-похитителя ребенка

В Днепре мужчина пытался похитить ребенка у бывшей сожительницы. Полицейские поймали похитителя, когда тот пытался скрыться на такси. Девочку забрали силой и вернули матери.

Вечером 1 июля в полицию позвонила женщина и сообщила о пропаже ребенка. По её словам, бывший сожитель воспользовался удобным моментом и увез малышку в неизвестном направлении. Об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.

В Днепре похитили годовалую девочку tolknews.ru

Как рассказала мама девочки, позже похититель позвонил и сказал, что собирается везти ребенка на автовокзал, чтобы уехать в другой город.

Опросив свидетелей на вокзале, полиция выяснила, что похожий мужчина с ребенком сел в автобус "Днепр-Одесса". Полицейские перехватили автомобиль, но похитителя там не оказалось.

Поиски продолжались и вскоре на проспекте Гагарина патрульные увидели мужчину похожего по приметам. Он заметил полицию и пытался уехать на такси. Полицейские заблокировали машину и забрали ребенка силой. Мужчина не хотел добровольно отдавать девочку, сопротивлялся и кричал.

Ребенка вернули матери целым и невредимым. Похитителя доставили в Новокодацкое отделение полиции и передали следователям.

В Днепре похитили девочку Патрульная полиция Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине 53-летний мужчина насиловал собственную внучку. С таким заявлением обратилась в полицию мать девочки.

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