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11 октября • обновлено в 17:21
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Изнасиловал дочь-подростка: под Днепром вынесли жесткий приговор

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Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину за изнасилование 16-летней дочери.

Преступление произошло в августе 2018 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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newskm.net

Суд установил, что 40-летний житель одного из сел Синельниковского района напился и изнасиловал дочь.

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Отмечается, что девочка имеет инвалидность из-за психического заболевания и состоит на диспансерном учете у врача-психиатра.

Обвиняемый не признал свою вину, однако она была полностью доказана прокуратурой.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Марганце Днепропетровской области 47-летний мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку. Дело обвиняемого направили в суд.

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Место
Украина Днепр
Теги
изнасилование пострадал ребенок
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
уграизге мир
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руденко евгений
руденко евгений
трудно доказать 100%, а вот если не было? встаньте на место обвиняемого...
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Украина родина педофилов маньяков и извращенцев - толи там воздух такой толи люди такие...
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руденко евгений
руденко евгений
Bладимир Ильич, почитай российскую прессу, Украина сильно отстаёт...
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