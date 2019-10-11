Изнасиловал дочь-подростка: под Днепром вынесли жесткий приговор

Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину за изнасилование 16-летней дочери.
Преступление произошло в августе 2018 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
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newskm.net
Суд установил, что 40-летний житель одного из сел Синельниковского района напился и изнасиловал дочь.
Отмечается, что девочка имеет инвалидность из-за психического заболевания и состоит на диспансерном учете у врача-психиатра.
Обвиняемый не признал свою вину, однако она была полностью доказана прокуратурой.
Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Марганце Днепропетровской области 47-летний мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку. Дело обвиняемого направили в суд.
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