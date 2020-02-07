Избивал и угрожал жене: в Днепре объявили приговор мужу-тирану

В Днепре 39-летний мужчина на почве ревности систематически избивал и оскорблял свою жену на протяжении нескольких месяцев.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, данные преступления происходили с октября 2018 года по март 2019 года.

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Так, на почве ревности подсудимый систематически совершал акты психологического и физического домашнего насилия в отношении своей жены.

Кроме этого, мужчина оскорблял женщину нецензурными словами и угрожал физической расправой.

В результате этого, во время одной из ссор подсудимый с силой потянул потерпевшую за волосы и нанес ей легкие телесные повреждения.

Отметим, что свою вину мужчина признал частично.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 240 часов общественных работ по статье 125 УК Украины (Домашнее насилие, умышленное легкое телесное повреждение).

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