Избили, обокрали и похитили: в Днепре произошло зверское преступление

В ночь на вторник, 3 декабря, в Днепре трое неизвестных избили мужчину, забрали мобильный телефон, деньги и обувь, а затем силой посадили в автомобиль и увезли.

Происшествие случилось на переулке Синявского (Шевченковский район) около полуночи. Пострадавший рассказал о случившемся на линию "102", когда злоумышленники отпустили его возле одного из магазинов. Об этом сообщили в Патрульной полиции Днепропетровской области на странице в Facebook.

Патрульные обнаружили "Таврию" похитителей недалеко от места преступления. Однако водитель машины проигнорировал требование остановиться, ускорился и чуть не попал в ДТП.

В Днепре произошло зверское преступление Facebook Патрульной полиции в Днепропетровской области

Когда полицейским удалось остановить транспортное средство, один из пассажиров попытался сбежать. В машине находились водитель и пассажирка. Они оба имели признаки сильного алкогольного опьянения, вели себя агрессивно и угрожали патрульным.

У злоумышленников обнаружили вещи пострадавшего и вызвали следственно-оперативную группу. Всех троих патрульные доставили в Шевченковское отделение полиции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском Днепропетровской области 2 декабря на глазах у продавца ребенок обокрал продуктовый магазин. Увидев, что за прилавком никого нет, юный грабитель направился к холодильнику.

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