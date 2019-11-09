8 ноября, в Верхнеднепровске, полицейские заметили странного мужчину. Его руки были испачканы кровью, а при себе был окровавленный нож.

Об этом сообщает Информатор.

В Верхнеднепровске мужчина зарезал знакомого vz.ua

Оказалось, что незадолго до встречи с полицейскими, мужчина смертельно ранил своего товарища. Происшествие случилось на улице Вокзальной в Верхнеднепровске.

Патрульным удалось выяснить, что во время ссоры 49-летний мужчина ударил ножом в живот своего 37-летнего оппонента. Раненый упал на землю и практически сразу скончался. Прихватив с собой окровавленный нож, 49-летний нападавший отправился в сторону дома, однако по пути встретил несколько полицейских.

На место событий вызвали медиков, которые констатировали смерть 37-летнего мужчины. Правоохранители задержали подозреваемого до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что суд решил судьбу 18-летнего убийцы с Днепропетровщины, который зарезал семью.

Яна Коваль

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