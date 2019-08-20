Гнала самогон в квартире: в Днепре при пожаре погибла женщина

В Днепре 19 августа на улице Суворова вспыхнул пожар.

О возгорании в 5-этажном доме стало известно около 22:20. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре горела 5-этажка Информатор

С огнем боролись три бригады 19 и 5 пожарно-спасательных частей. На ликвидацию пожара у спасателей ушло меньше часа.

В помещении обнаружили женщину, которая не подавала признаков жизни. Ею оказалась 60-летняя хозяйка квартиры.

На месте происшествия нашли аппарат для изготовления самогона.

Предполагается, что именно он мог послужить причиной возникновения пожара.

В Днепре на пожаре погибла женщина Информатор

В Днепре на пожаре погибла женщина Информатор

В Днепре на пожаре погибла женщина Информатор

В Днепре на пожаре погибла женщина Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре во время пожара едва не угорел ребенок. 6-летняя девочка отравилась продуктами горения. Ребенка госпитализировали в пульмонологическое отделение Днепровской клинической больницы.

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