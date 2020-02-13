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13 февраля • обновлено в 17:51
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Алина Рашевская

Фиктивные документы и антисанитария: СБУ разоблачила нелегальную схему экспорта зерна

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В Днепропетровской области Служба безопасности Украины пресекла деятельность преступной группы, участники которой незаконно приобретали, хранили и экспортировали агрономическую продукцию.

Построенный ими элеватор работал подпольно и с множеством нарушений. Товар реализовывали за границу, сообщили на официальном сайте ведомства.

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По данным следствия, коммерсанты без разрешительной документации построили вблизи речного порта элеватор, который принимал в месяц до 5000 тонн продукции. Нелегальный оборот элеватора составлял почти 90 млн гривен. Предварительно, государство не получило около 20 млн гривен налогов. Организаторам удавалось скрывать противоправную деятельность в течение всего 2019 года.

СБУ разоблачила нелегальную схему экспорта зерна

СБУ разоблачила нелегальную схему экспорта зерна

Коллаж

Также в ходе обысков стало известно, что хранение и просушка сельскохозяйственных культур осуществлялись с нарушением необходимых санитарных норм. Грузы переправлялись на речных баржах к украинским морским портам для продажи в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Как установили оперативники спецслужбы, элеватор функционировал через ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Записи не отражались ни в одном официальном отчете.

В ходе обыска правоохранители изъяли документацию, черновые записи, имущественный комплекс элеватора и другие товарно-материальные ценности. На данный момент устанавливают все обстоятельства сделки незаконного бизнеса и всех причастных лиц. Также проверяется информация о возможной причастности лиц местной власти, правоохранительных и контролирующих органов.

СБУ разоблачила нелегальную схему экспорта зерна

СБУ разоблачила нелегальную схему экспорта зерна

Пресс-служба СБУ

СБУ разоблачила нелегальную схему экспорта зерна

СБУ разоблачила нелегальную схему экспорта зерна

Пресс-служба СБУ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ раскрыла масштабную схему с электроэнергией для льготников. Представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам.

Галашева Анастасия

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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