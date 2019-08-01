Душили жертву и угрожали полицейским: под Днепром неизвестные зверски поиздевались над мужчиной

В Каменском вооруженная банда напала на мужчину с сыном.
Инцидент произошел 31-го июля. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.
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ТСН
В момент нападения мужчина находился вместе с сыном. Мальчику удалось спрятаться и сообщить о случившемся матери, которая и обратилась за помощью в полицию.
На месте происшествия мальчик помог полицейским вычислить преступников.
"По приезде на место полицейские группы реагирования увидели через окно парня. Тот кричал, что на его отца напали трое мужчин и потащили к складскому помещению. Парню удалось спрятаться в доме", - сообщил Князев.
Нападающие были вооружены.
"Полицейские мгновенно ворвались в помещение и увидели, как один из нападавших душит и бьет свою жертву. Двое сообщников - контролируют вход. В этот момент один из преступников получает оружие и направляет на полицейского. В итоге - два нападающих задержаны, третьего сейчас ищем", - написал глава Нацполиции.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина лишил жизни собственную мать.
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