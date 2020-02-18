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19 февраля • обновлено в 01:46
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В Днепре вооруженные преступники похитили девушку и требовали деньги: фото и видео задержания

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Во вторник вечером, 18 февраля, в Днепре спецподразделение КОРД задержало группу вооруженных преступников.

По предварительной информации, неизвестные похитили девушку и требовали за нее деньги. Об этом сообщают в социальных сетях, официальной информации по этому поводу пока нет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре похитили девушку и требовали деньги

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

"Х**вый Днепр"

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

"Х**вый Днепр"

Известно, что преступники передвигались на автомобиле Volkswagen Passat. Во время плана "Перехват" на место прибыла следственно-оперативная группа и следователи. Задержание проходило на улице Феодосиевской.

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

"Х**вый Днепр"

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

"Х**вый Днепр"

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

В Днепре похитили девушку и требовали деньги

Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре неизвестные напали на чиновника Днепровского городского совета Руслана Мороза. Правоохранители ввели план "Перехват" по городу и области.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
похищение
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