В Днепре вооруженные преступники похитили девушку и требовали деньги: фото и видео задержания

Во вторник вечером, 18 февраля, в Днепре спецподразделение КОРД задержало группу вооруженных преступников.

По предварительной информации, неизвестные похитили девушку и требовали за нее деньги. Об этом сообщают в социальных сетях, официальной информации по этому поводу пока нет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре похитили девушку и требовали деньги "Х**вый Днепр"

В Днепре похитили девушку и требовали деньги "Х**вый Днепр"

Известно, что преступники передвигались на автомобиле Volkswagen Passat. Во время плана "Перехват" на место прибыла следственно-оперативная группа и следователи. Задержание проходило на улице Феодосиевской.

В Днепре похитили девушку и требовали деньги "Х**вый Днепр"

В Днепре похитили девушку и требовали деньги "Х**вый Днепр"

В Днепре похитили девушку и требовали деньги Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги Информатор

В Днепре похитили девушку и требовали деньги Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре неизвестные напали на чиновника Днепровского городского совета Руслана Мороза. Правоохранители ввели план "Перехват" по городу и области.

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