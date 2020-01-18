Детей спасли автокресла! В Днепре произошло жуткое ДТП. Фото

В субботу, 18 января, в Днепре на улице Космической произошло ДТП при участии BMW и Skoda.

Автомобили сошлись в лобовом столкновении. Об этом сообщили в Telegram-канале ДТП пробки Днепр (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате аварии пострадало два человека - водитель и пассажирка Skoda.

ДТП на Космической Telegram/ДТП пробки Днепр

Как сообщил Информатор, мужчину госпитализировали в областную больницу имени Мечникова, женщину — в 16-ю городскую больницу. Водитель BMW не пострадал.

Кроме них в салоне Skoda были двое детей. Оба находились в детских креслах и были пристегнуты, благодаря чему остались целыми и невредимыми.

ДТП на Космической Информатор

ДТП на Космической Информатор

ДТП на Космической Информатор

На месте работал экипаж патрульной полиции и следователь по ДТП, они опрашивали свидетелей и участников аварии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре столкнулись два автомобиля Daewoo. Один из них перевернулся и стал на колеса обратно.

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