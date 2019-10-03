"Люди, дайте воды!" В Днепре полуголый мужчина устроил дебош

В Днепре 2 октября полицейские задержали мужчину, который устроил "представление" прямо на улице в одних трусах.

Днепрянин молился на коленях и просил воды, чтобы принять "таблетку для продолжения рода". Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре полуголый мужчина устроил представление посреди улицы Коллаж

Очевидцы происходящего вызвали на место патрульных, однако дебошира это не остановило и он продолжал начатое. Во время задержания мужчина просил помощи у прохожих и выкрикивал невнятные фразы.

Что стало причиной такого поведения горожанина, неизвестно. Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения деталей произошедшего.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре ребенок стал жертвой грабителя. Неизвестный напал на ребенка и насильно отобрал у него телефон. Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома на проспекте Слобожанском.

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