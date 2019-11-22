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22 ноября • обновлено в 12:23
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София Ковнир

Были в беспомощном состоянии: в Днепре мужчина с детьми употреблял наркотики

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В Днепре задержали мужчину, который склонял детей употреблять курительные смеси.

Так, мужчина через соцсети покупал "спайсы" и предлагал подросткам принять их вместе с ним. После употребления дети находились в беспомощном состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

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Наркотики

Наркотики

Sputnik Абхазия

По словам подростков, 26-летний мужчина систематически приносил и предлагал им попробовать курительные смеси. Одного из несовершеннолетнего направили на прохождение курса реабилитации от наркотической зависимости.

Теперь злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.

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Наркотики

Наркотики

Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области начальник сектора полиции по борьбе с наркопреступностью торговал запрещенными веществами.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
наркотики дети
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