Больница вместо лакомства: в Днепре девочка получила удар током в киоске

В воскресенье, 11 августа, девочка попыталась войти в киоск с мороженым в пер. Добровольцев в Днепре и получила удар током.

Ребенка госпитализировали в больницу на ул. Космической, передает "Информатор".

В Днепре девочка получила удар током в киоске

По предварительной информации, девочка получила удар когда дотронулась до дверной ручки киоска.

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию.

Пострадавшую доставили в отделение кардиоревматологии и диагностировали ожоги на руках и тахикардию.

Медики заверили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Причины происшествия выясняют правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в Днепре состоится прощание с погибшим на Донбассе бойцом Национальной гвардии Романом Романенко.

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