Больница вместо лакомства: в Днепре девочка получила удар током в киоске

В воскресенье, 11 августа, девочка попыталась войти в киоск с мороженым в пер. Добровольцев в Днепре и получила удар током.
Ребенка госпитализировали в больницу на ул. Космической, передает "Информатор".
В Днепре девочка получила удар током в киоске
По предварительной информации, девочка получила удар когда дотронулась до дверной ручки киоска.
На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию.
Пострадавшую доставили в отделение кардиоревматологии и диагностировали ожоги на руках и тахикардию.
Медики заверили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Причины происшествия выясняют правоохранители.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в Днепре состоится прощание с погибшим на Донбассе бойцом Национальной гвардии Романом Романенко.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал