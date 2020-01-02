Били арматурами: в Днепре подростки жестоко расправились над мужчиной

В Днепре 2 января прохожие спасали мужчину, который лежал на парапете в полуживом состоянии и практически не двигался.

Днепрянин потерпел из-за жестокости банды подростков, избившей его ночью. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре подростки жестоко расправились над мужчиной Информатор

За помощью к прохожим обратился друг потерпевшего. Он сообщил, что ночью его товарища избили подростки. Первые несколько часов мужчина терпел, однако под утро боль стала невыносимой и ему понадобилась медицинская помощь. На лице у него были гематомы и раны, а на теле — множество ушибов и ссадин.

В Днепре подростки жестоко расправились над мужчиной Информатор

В Днепре подростки жестоко расправились над мужчиной Информатор

На место прибыли бригада "скорой помощи" и реанимобиль. Обоих мужчин госпитализировали, так как товарищу тоже "досталось". Будут ли они обращаться в полицию, чтобы обидчиков нашли - выяснится позже.

В Днепре подростки жестоко расправились над мужчиной Информатор

В Днепре подростки жестоко расправились над мужчиной Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре утром 2 января на переулке Жевалковского мужчина покончил с собой. Происшествие случилось возле дома усопшего

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