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22 ноября • обновлено в 21:29
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Бил женщин по лицу: маньяк из Днепра шокировал мотивом нападений

2.1т
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Мужчина, которого ранее задержали по подозрению в избиении женщин в Днепре, признал, что он действительно совершил упомянутые нападения.

Кроме того, он объяснил мотив, который подтолкнул его к таким действиям, передает "Информатор".

Задержанный рассказал о причинах нападений на женщин

Задержанный рассказал о причинах нападений на женщин

Информатор

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Задержанный заявил, что его преследуют люди, связанные с криминалом, а девушки, которые в последствии подверглась нападению, вызывали у него подозрение.

"Шла мне на встречу и улыбалась", – цитирует издание слова подозреваемого, который описал один из случаев.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре избрали меру пресечения мужчине, который избивал женщин в Амур-Нижнеднепровском районе. Так, он совершил семь нападений на женщин.

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Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Тег
нападение на женщину
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