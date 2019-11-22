Бил женщин по лицу: маньяк из Днепра шокировал мотивом нападений

Мужчина, которого ранее задержали по подозрению в избиении женщин в Днепре, признал, что он действительно совершил упомянутые нападения.
Кроме того, он объяснил мотив, который подтолкнул его к таким действиям, передает "Информатор".
Задержанный рассказал о причинах нападений на женщин
Информатор
Задержанный заявил, что его преследуют люди, связанные с криминалом, а девушки, которые в последствии подверглась нападению, вызывали у него подозрение.
"Шла мне на встречу и улыбалась", – цитирует издание слова подозреваемого, который описал один из случаев.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре избрали меру пресечения мужчине, который избивал женщин в Амур-Нижнеднепровском районе. Так, он совершил семь нападений на женщин.
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