Бил ключом и ножом: под Днепром парень зверски убил 19-летнюю девушку

В Новомосковске Днепропетровской области 21-летний парень до смерти избил 19-летнюю девушку.

Расправившись с подругой, злоумышленник выбросил тело в лесопосадке и скрылся с места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Под Днепром парень зверски убил 19-летнюю девушку Газета. Ру

Так, убийство произошло в июле 2019 года. По версии следствия, обвиняемый вместе с 19-летней потерпевшей двигались на авто в направлении с. Спасское Новомосковского района. Внезапно между ними возникла ссора, в результате которой молодой человек нанес девушке не менее 26 ударов металлическим рожковым ключом и ножом по телу.

От полученных травм девушка скончалась, а мужчина, оставив тело в лесопосадке вблизи села, с места преступления скрылся.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается. Местная прокуратура направила обвинительный акт в суд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре во время ссоры мужчина ударил ножом в живот своего 37-летнего оппонента. Раненый упал на землю и практически сразу скончался. Прихватив с собой окровавленный нож, нападавший бросился в бега, однако по пути встретил несколько полицейских.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!