Бил и требовал деньги: под Днепром рецидивист поиздевался над женщиной

В селе Жемчужное Днепропетровской области полиция задержала злоумышленника, который 6 ноября совершил разбойное нападение с ограблением.

Мужчина проник в дом, избил хозяйку и завладел ценными вещами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Как рассказала потерпевшая, рано утром ее разбудил странный шум на кухне. Заметив хозяйку, мужчина напал на нее, стал бить и требовать деньги. Завладев ценностями, злоумышленник скрылся с места преступления. Заявительница подробно описала полицейским его приметы.

На поиски грабителя ориентирован личный состав отделения полиции. Правоохранители предположили, что злоумышленник будет пытаться уехать в другой город. Полицейские сектора реагирования патрульной полиции Юрьевского отделения направились к автостанции и задержали мужчину, по описанию похожего на вероятного грабителя. При осмотре вещей у него обнаружили украденное. Подозреваемого доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Полицейские установили, что 30-летний мужчина – житель Донецкой области, который в сентябре освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

По согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, то есть грабеж, соединенный с проникновением в жилище. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре психбольная мать издевалась над младенцем. Женщина ударила головой об стену 10-месячного ребенка. Его госпитализировали в областную детскую больницу на Космической вместе с бабушкой. Мать ребенка забрали в психиатрическую больницу.

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