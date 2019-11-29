Главная Новости
30 ноября • обновлено в 11:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Авто вылетело на встречку: появилось видео с моментом аварии, парализовавшей Днепр

3.5т
Читать материал на украинском

В сети появилась видеозапись аварии с участием четырех автомобилей напротив торгового центра "Наша Правда" на Слобожанском проспекте в Днепре.

Также стало известно, что в ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ, сообщается в группе "Днепр оперативный" в Facebook.

На Слобожанском проспекте в Днепре столкнулись четыре машины

На Слобожанском проспекте в Днепре столкнулись четыре машины

Информатор

На видеозаписи видно, что ВАЗ собирался поворачивать налево, когда в него врезался Sprinter.

От удара ВАЗ вылетел на встречную полосу движения, где в него врезались еще два автомобиля.

Новости
В Днепре трамвай устроил ЧП на дороге: движение парализовано. Фото и видео

На месте происшествия работает полиция.

Пострадавший госпитализирован в больницу №6 с черепно-мозговой травмой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре утром 26 ноября на улице Днепросталевской столкнулись Nissan, Ford и Renault. В происшествии серьезно пострадала пассажирка "француза".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги