Авто вылетело на встречку: появилось видео с моментом аварии, парализовавшей Днепр

В сети появилась видеозапись аварии с участием четырех автомобилей напротив торгового центра "Наша Правда" на Слобожанском проспекте в Днепре.

Также стало известно, что в ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ, сообщается в группе "Днепр оперативный" в Facebook.

На Слобожанском проспекте в Днепре столкнулись четыре машины Информатор

На видеозаписи видно, что ВАЗ собирался поворачивать налево, когда в него врезался Sprinter.

От удара ВАЗ вылетел на встречную полосу движения, где в него врезались еще два автомобиля.

На месте происшествия работает полиция.

Пострадавший госпитализирован в больницу №6 с черепно-мозговой травмой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре утром 26 ноября на улице Днепросталевской столкнулись Nissan, Ford и Renault. В происшествии серьезно пострадала пассажирка "француза".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram