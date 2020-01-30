Авто "всмятку": скользкая дорога спровоцировала серьезное ДТП в Кривом Роге

В четверг, 30 января, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля BMW.

Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево. Предварительно, причиной аварии могли послужить неблагоприятные погодные условия, сообщает Первый криворожский.

ДТП произошло в Терновском районе города на участке между остановками общественного транспорта "Интернат" и "Шахта Гвардейская". По предварительной информации, водитель иномарки потерял управление из-за скользкой дороги.

Скользкая дорога спровоцировала серьезное ДТП в Кривом Роге Коллаж

В результате столкновения пострадал водитель BMW. Мужчину с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства произошедшего выясняли правоохранители.

ДТП в Кривом Роге Первый криворожский

ДТП в Кривом Роге Первый криворожский

ДТП в Кривом Роге Первый криворожский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 января в Днепре на пересечении проспектов Александра Поля и Филиппа Орлика столкнулись ВАЗ и Chevrolet. В результате аварии пострадал водитель первого авто, также в машине находился пассажир с маленьким ребенком.

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