Авто разбросало по проспекту: в Днепре произошло масштабное ДТП. Фото

В Днепре 14 декабря на пересечении Запорожского шоссе и проспекта Богдана Хмельницкого произошло массовое ДТП.
На месте происшествия образовалась внушительная пробка. Об этом сообщает Информатор.
В Днепре произошло масштабное ДТП
Информатор
Предварительно, все четыре машины двигались в сторону проспекта Хмельницкого в крайнем левом ряду. Первые три автомобиля столкнулись по принципу "домино": Audi на полной скорости влетел в Volkswagen, который в свою очередь протаранил Renault.
В Днепре произошло масштабное ДТП
Информатор
В Днепре произошло масштабное ДТП
Информатор
В Днепре произошло масштабное ДТП
Информатор
В результате инцидента автомобили разбросало по проезжей части. Вскоре в нескольких метрах столкнулись еще два автомобиля. Для проезда свободна всего одна полоса.
На данный момент на месте аварии работают несколько экипажей патрульной полиции. Водителям рекомендуют воздержаться от проезда по проспекту.
В Днепре произошло масштабное ДТП
Информатор
В Днепре произошло масштабное ДТП
Информатор
В Днепре произошло масштабное ДТП
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре случилось жуткое ДТП с пешеходом. Пытаясь догнать маршрутку, мужчина выскочил на проезжую часть и попал под колеса Mercedes.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!