Авто разбросало по проспекту: в Днепре произошло масштабное ДТП. Фото

В Днепре 14 декабря на пересечении Запорожского шоссе и проспекта Богдана Хмельницкого произошло массовое ДТП.

На месте происшествия образовалась внушительная пробка. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре произошло масштабное ДТП Информатор

Предварительно, все четыре машины двигались в сторону проспекта Хмельницкого в крайнем левом ряду. Первые три автомобиля столкнулись по принципу "домино": Audi на полной скорости влетел в Volkswagen, который в свою очередь протаранил Renault.

В Днепре произошло масштабное ДТП Информатор

В Днепре произошло масштабное ДТП Информатор

В Днепре произошло масштабное ДТП Информатор

В результате инцидента автомобили разбросало по проезжей части. Вскоре в нескольких метрах столкнулись еще два автомобиля. Для проезда свободна всего одна полоса.

На данный момент на месте аварии работают несколько экипажей патрульной полиции. Водителям рекомендуют воздержаться от проезда по проспекту.

В Днепре произошло масштабное ДТП Информатор

В Днепре произошло масштабное ДТП Информатор

В Днепре произошло масштабное ДТП Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре случилось жуткое ДТП с пешеходом. Пытаясь догнать маршрутку, мужчина выскочил на проезжую часть и попал под колеса Mercedes.

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