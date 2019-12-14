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14 декабря • обновлено в 19:29
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Авто разбросало по проспекту: в Днепре произошло масштабное ДТП. Фото

1.5т
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В Днепре 14 декабря на пересечении Запорожского шоссе и проспекта Богдана Хмельницкого произошло массовое ДТП.

На месте происшествия образовалась внушительная пробка. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре произошло масштабное ДТП

В Днепре произошло масштабное ДТП

Информатор

Новости
Бежал за маршруткой: в Днепре случилось жуткое ДТП с пешеходом

Предварительно, все четыре машины двигались в сторону проспекта Хмельницкого в крайнем левом ряду. Первые три автомобиля столкнулись по принципу "домино": Audi на полной скорости влетел в Volkswagen, который в свою очередь протаранил Renault.

В Днепре произошло масштабное ДТП

В Днепре произошло масштабное ДТП

Информатор

В Днепре произошло масштабное ДТП

В Днепре произошло масштабное ДТП

Информатор

В Днепре произошло масштабное ДТП

В Днепре произошло масштабное ДТП

Информатор

В результате инцидента автомобили разбросало по проезжей части. Вскоре в нескольких метрах столкнулись еще два автомобиля. Для проезда свободна всего одна полоса.

На данный момент на месте аварии работают несколько экипажей патрульной полиции. Водителям рекомендуют воздержаться от проезда по проспекту.

В Днепре произошло масштабное ДТП

В Днепре произошло масштабное ДТП

Информатор

В Днепре произошло масштабное ДТП

В Днепре произошло масштабное ДТП

Информатор

В Днепре произошло масштабное ДТП

В Днепре произошло масштабное ДТП

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре случилось жуткое ДТП с пешеходом. Пытаясь догнать маршрутку, мужчина выскочил на проезжую часть и попал под колеса Mercedes.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП полиция
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