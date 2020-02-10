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10 февраля • обновлено в 18:41
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Карина Бондаренко

Авто разбросало по дороге: в Днепре произошло жесткое ДТП. Фото и видео

1.4т
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В понедельник, 10 февраля, в Днепре произошло ДТП на Набережной Заводской. На перекрестке в районе "Макдональдса" столкнулись Kia и BMW.

От удара автомобили разбросало по дороге. Внедорожник повернул с улицы Юрия Кондратюка и врезался в легковушку, когда та ехала прямо по набережной, сообщает Днепр оперативный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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ДТП на набережной в Днепре

ДТП на набережной в Днепре

49000.com.ua

В результате столкновения у Kia полностью смяло капот. Водитель получил легкие травмы и отказался от госпитализации. Второе авто почти не пострадало. На месте происшествия работала патрульная полиция.

ДТП на набережной в Днепре

ДТП на набережной в Днепре

49000.com.ua

ДТП на набережной в Днепре

ДТП на набережной в Днепре

49000.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 9 февраля на Слобожанском проспекте произошел пожар в жилом доме, известном как "Пентагон".

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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