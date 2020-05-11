Авария в Днепре на Набережной Победы: пострадал мотоциклист

В Днепре на Набережной Победы мотоциклист въехал в ограждение. Водитель получил различные травмы, но после аварии оставался в сознании. На место события вызвали скорую помощь.

Инцидент произошел 11 мая приблизительно в 6:00. По предварительной информации, водитель мотоцикла двигался по Набережной Победы со стороны кольца, не справился с управлением и въехал в отбойник. Свидетели вызвали полицию и скорую, сообщает Информатор.

ДТП на Набережной Победы: есть пострадавший Информатор

Водителю мотоцикла 52 года. Мужчина получил незначительные травмы. Скорая увезла его в 16 городскую больницу. Мотоцикл стоял на крайней левой полосе, но движение не было затруднено. Также возле "двухколесого" лежал пакет с ножом – вероятно, вещи принадлежат хозяину мотоцикла. Полицейские остались на месте выяснять обстоятельства ДТП.

ДТП на Набережной Победы Информатор

Возле транспортного средства нашли пакет с ножом Информатор

Мотоцикл въехал в отбойник Информатор

Водитель мотоцикла получил травмы Информатор

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