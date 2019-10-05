Главная Новости
5 октября • обновлено в 10:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Агитировал за "русский мир": в Днепре задержали таксиста-казака

1.1т Читать материал на украинском

На Днепропетровщине СБУ задержала пророссийского агитатора, который позиционировал себя как сторонник "русского казачества", русской православной церкви и монархизма.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и части Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Новости
В Днепре спецназовцы поймали вооруженную банду: видео 18+

Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе мужчина в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и присоединении к РФ на условиях федерализации. Злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых "казачьих формирований" террористов.

В Днепре задержали таксиста-казака

В Днепре задержали таксиста-казака

Комсомольская правда

Частный таксист из Днепра открыто демонстрировал на своем авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам фейковые идеи "русского мира".

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ходе спецоперации в Днепре были задержаны участники преступной группировки. Двух мужчин подозревают в ряде разбойных нападений.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Днепр
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
в расход суку кокошную
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Александрович Борис
Александрович Борис
Таких пол Украины и что?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel