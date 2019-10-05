Агитировал за "русский мир": в Днепре задержали таксиста-казака

На Днепропетровщине СБУ задержала пророссийского агитатора, который позиционировал себя как сторонник "русского казачества", русской православной церкви и монархизма.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и части Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе мужчина в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и присоединении к РФ на условиях федерализации. Злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых "казачьих формирований" террористов.

В Днепре задержали таксиста-казака Комсомольская правда

Частный таксист из Днепра открыто демонстрировал на своем авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам фейковые идеи "русского мира".

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ходе спецоперации в Днепре были задержаны участники преступной группировки. Двух мужчин подозревают в ряде разбойных нападений.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram