Водка и церковь: нардеп высмеял "русский туризм"

Российские туристы являются отдельным феноменом, о чем свидетельствуют их отзывы о своем отдыхе в том или ином месте.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от БПП Виталий Чепинога.

Он высмеял один из таких отзывов россиянки, которая отдыхала в Греции.

Сами отзывы Чепинога считает не хуже "прозы Платонова или эссе Хармса".

"Одна женщина пишет: "Поехали из Турции на греческий остров. В мужа не было визы, то его вернули взад. А я доехала. Церковь закрыта была, хотела свечку поставить. Купила иконку Пречистой девы. Ходила в ресторан, водка вкусная у них, забыла как называется. В Турции водка хуже. Но там церковь открыта"... Водка, Пречистая дева, свеча - основы русского величия... Бухать и молится ... Олл инклюзив...", - написал нардеп.

Напомним, ранее россиян жестко высмеяли за "горячее" поздравление мужчин с 23 февраля.