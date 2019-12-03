"Орден Сутулого": в армії Росії зганьбилися через нагороди СРСР

Військовий окупаційної армії Росії публічно зганьбився, заплутавшись у прізвищах російських полководців.

Відео курйозного проколу агресора опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На бойовому стязі у нас Орден Червоного прапора, "орден Сутулого", Орден Суворова, орден Кутузова", – сказав російський військовий, показавши незнання історії своєї країни.

Російські окупанти Скріншот відео

Захисник України, в свою чергу, затролив окупантів за безграмотність, подколовши їх дотепним коментарем.

"На бойовому прапорі – орден "Сутулого". Упс, Суворова! Пан полковник трохи помилився! Ватрушки запалюють", – висміяв росіян Штефан.

Примітно, що в сленговій армійській мові "орден Сутулого" позначає примус військовослужбовця до фізичної роботи (розвантаження негабаритних вантажів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Японії головнокомандувач Військово-морських сил країни влаштував публічний тролінг своєму колезі з Росії. Під час офіційної зустрічі він сфотографувався з гостем на тлі портрета адмірала Хейкатіро Того. Саме під його керівництвом було завдано нищівної поразки російській 2-й ескадрі Тихоокеанського флоту в Цусімській битві під час Російсько-японської війни 1904-1905 років.

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