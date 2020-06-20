Тищенко не знал, сколько нардепов в Раде: пользователей сети рассмешил ответ "слуги"

Пользователи сети бурно отреагировали на новость о том, что "Слуга народа" Николай Тищенко не смог ответить на вопрос, сколько народных депутатов работает в Раде.

Так, нардеп начал путаться и сначала сказал, что их 200, а затем 405 и 425. Тищенко пожаловался на то, что у него плохая память, а депутаты постоянно "выходят и заходят". Пользователей Facebook насмешил ответ депутата Верховной Рады Украины журналистке.

"Это нам не задавали, это мы не проходили – в Трускавце!" "Надеюсь, это был самый сложный вопрос?" "Зачем такое сложное спрашивать", – пишут под постом издания OBOZREVATEL в социальной сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощница Тищенко Марьяна Михолап опозорилась, заявив, что в Верховной Раде 300 депутатов, а Леонид Кучма – первый президент Украины.