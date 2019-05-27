Свинка Пеппа из "ЛНР" попросила у Зеленского автономию Донбассу: видео

В "ЛНР" жители оккупированных территорий обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому о предоставлении автономии Донбассу.

Видео с обращением опубликовал в Twitter журналист Денис Казанский.

"Свинка Пеппа из процветающей молодой республики просит Зеленского дать Донбассу автономию. Повоевали и хватит. Ну его в ж*пу этот референдум. Путин – ПНХ! Давай-ка нам пенсии, Зеленский", – сказано в сообщении.

На видео показаны три девушки-аниматора из оккупированного Антрацита, одетые в костюмы героев известных мультфильмов "Свинка Пеппа" и "Барбоскины".

"Мы, аниматоры небольшого шахтерского городка Антрацит, обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Если бы на выборах в Украине победил какой-то другой кандидат, мы бы, возможно, не обратились, но вы как никто иной знаете цену улыбки, счастья, настроению людей, а особенно детскому настроению. Мы за то, чтобы наши дети улыбались, не плакали, чтобы не сидели по подвалам. Мы за мир, мы против войны. Обращаемся к вам с просьбой прекратить братоубийственную войну на Донбассе и вернуть мир в наши дома. Дайте автономию Донбассу, чтобы наши старики могли получать пенсию, чтобы наша молодежь могла достойно работать и получать образование. А наши дети могли жить спокойной и счастливой жизнью, чтобы у них было детство. Надеемся, что вы нас услышите, и мир вернется на Донбасс", – сказано в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава так называемой Народной Рады "ЛНР" Денис Мирошниченко в 2013 году публично выступал за евроинтеграцию Украины и европейские ценности.

Также террорист "ЛНР" Роман Озерный признался, что пошел воевать в рядах российских оккупантов ради денежного вознаграждения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!