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Свинка Пеппа з "ЛНР" попросила у Зеленського автономію Донбасу: відео

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У "ЛНР" жителі окупованих територій звернулися до президента України Володимира Зеленського щодо надання автономії Донбасу.

Відео зі зверненням опублікував у Twitter журналіст Денис Казанський.

"Свинка Пеппа з процвітаючої молодої республіки просить Зеленського дати Донбасу автономію. Повоювали і вистачить. Ну його в д*пу цей референдум. Путін – ПНХ! Давай-но нам пенсії, Зеленський", – йдеться в повідомленні.

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На відео показані три дівчини-аніматори з окупованого Антрацита, одягнені в костюми героїв відомих мультфільмів "Свинка Пеппа" і "Барбоскіни".

"Ми, аніматори невеликого шахтарського містечка Антрацит, звертаємося до президента України Володимира Зеленського. Якби на виборах в Україні переміг якийсь інший кандидат, ми б, можливо, не звернулися, але ви як ніхто інший знаєте ціну посмішки, щастя, настрою людей, а особливо дитячого настрою. Ми за те, щоб наші діти посміхалися, не плакали, щоб не сиділи у підвалах. Ми за мир, ми проти війни. Звертаємося до вас з проханням припинити братовбивчу війну на Донбасі й повернути мир у наші будинки. Дайте автономію Донбасу, щоб наші старенькі могли отримувати пенсію, щоб наша молодь могла гідно працювати й здобувати освіту. А наші діти могли жити спокійним і щасливим життям, щоб у них було дитинство. Сподіваємося, що ви нас почуєте, і мир повернеться на Донбас", – йдеться в зверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава так званої Народної Ради "ЛНР" Денис Мірошниченко в 2013 році публічно виступав за євроінтеграцію України та європейські цінності.

Також терорист "ЛНР" Роман Озерний зізнався, що пішов воювати в лавах російських окупантів заради грошової винагороди.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаЛуганськ
Теги
Новини ЛНРНовини Донбасу
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Автоноиия Недороссии это кончина Зеленского
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