''Шахтер-подводник!'' Путин внезапно открыл военную тайну

Президент России Владимир Путин признался, что служил в артиллерии.

Об этом он рассказал во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Видео было опубликовано в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

"Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией", — сказал глава РФ в разговоре с почетным строителем России Владимиром Бендетом.

Владимир Путин и Владимир Бендет Скриншот с видео

Его тут же высмеяли в сети. "Шахтер-подводник!", "Друг детей и физкультурников", "Летчик на журавлях", – иронизируют пользователи в комментариях.

Путин рассказал, что он артиллерист: Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией pic.twitter.com/B8QZCpBHFW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин похвастался выстрелом из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

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