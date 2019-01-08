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''Шахтер-подводник!'' Путин внезапно открыл военную тайну

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Президент России Владимир Путин признался, что служил в артиллерии.

Об этом он рассказал во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Видео было опубликовано в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

"Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией", — сказал глава РФ в разговоре с почетным строителем России Владимиром Бендетом.

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Владимир Путин и Владимир Бендет

Владимир Путин и Владимир Бендет

Скриншот с видео

Его тут же высмеяли в сети. "Шахтер-подводник!", "Друг детей и физкультурников", "Летчик на журавлях", – иронизируют пользователи в комментариях.

''Шахтер-подводник!'' Путин внезапно открыл военную тайну

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин похвастался выстрелом из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Такая моль и снаряд не поднимет, только окурки сможет поднести.
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Пигин Макс
Пигин Макс
При чём тут Шахтер-подводник? Совсем хохлы отупели!!!
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Чуть ли не "водолаз-космонавт"!
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Пресмыкающийся, и что? Я адвокат-сварщик-слесарь-связист. И у меня есть деньги. А ты тракторист или бухгалтер и у тебя денег нет. Вот и вся разница. Количество профессий смешно только на мониторе. В жизни не смешно.
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