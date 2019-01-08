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''Шахтар-підводник!'' Путін раптово відкрив військову таємницю

4.9тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін зізнався, що служив в артилерії.

Про це він розповів під час відвідування Петропавлівської фортеці у Санкт-Петербурзі. Відео було опубліковано в Twitter журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова.

"Я отримав звання лейтенанта як артилерист. Командир взводу управління гаубичної артилерії", – сказав глава РФ у розмові з почесним будівельником Росії Володимиром Бендетом.

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Володимир Путін і Володимир Бендет

Володимир Путін і Володимир Бендет

Скріншот з відео

Його тут же висміяли у мережі. "Шахтар-підводник!", "Друг дітей і фізкультурників", "Льотчик на журавлях", – іронізують користувачі в коментарях.

''Шахтар-підводник!'' Путін раптово відкрив військову таємницю

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін похвалився пострілом із гармати Петропавлівської фортеці у Санкт-Петербурзі.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Такая моль и снаряд не поднимет, только окурки сможет поднести.
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Пигин Макс
Пигин Макс
При чём тут Шахтер-подводник? Совсем хохлы отупели!!!
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Чуть ли не "водолаз-космонавт"!
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Пресмыкающийся, и что? Я адвокат-сварщик-слесарь-связист. И у меня есть деньги. А ты тракторист или бухгалтер и у тебя денег нет. Вот и вся разница. Количество профессий смешно только на мониторе. В жизни не смешно.
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