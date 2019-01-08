''Шахтар-підводник!'' Путін раптово відкрив військову таємницю

Президент Росії Володимир Путін зізнався, що служив в артилерії.

Про це він розповів під час відвідування Петропавлівської фортеці у Санкт-Петербурзі. Відео було опубліковано в Twitter журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова.

"Я отримав звання лейтенанта як артилерист. Командир взводу управління гаубичної артилерії", – сказав глава РФ у розмові з почесним будівельником Росії Володимиром Бендетом.

Володимир Путін і Володимир Бендет Скріншот з відео

Його тут же висміяли у мережі. "Шахтар-підводник!", "Друг дітей і фізкультурників", "Льотчик на журавлях", – іронізують користувачі в коментарях.

Путін розповів, що він артилерист: Я отримав звання лейтенанта як артилерист. Командир взводу управління гаубичної артилерії pic.twitter.com/B8QZCpBHFW - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 7 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін похвалився пострілом із гармати Петропавлівської фортеці у Санкт-Петербурзі.

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