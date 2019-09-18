"Надько, не пустуй!" Савченко "блиснула" в мережі новими пляжними фото

Народний депутат України VIII скликання Надія Савченко похвалилася в мережі новими пляжними фото з відпочинку на Адріатиці й отримала порцію глузувань.

Дивними фото вона поділилася на особистій сторінці у Facebook. На них вона позує в довгому бірюзовому сарафані. Характерно, що купається у морі Савченко також у ньому, не перевдягаючись у купальник.

"Такого бірюзового кольору вода в морі й смарагдового в річках можлива тільки на Балканах і тільки в Адріатиці. Це через наявність мінералів мідного купоросу в надрах. Природа надихає силою своєї різноманітності", – написала Савченко у коментарі до добірки фото.

Однак не всі її підписники оцінили романтичний образ і почали стібатися з колишнього політика під постом.

Савченко на Балканах Facebook Надії Савченко

Савченко позувала у довгому сарафані Facebook Надії Савченко

Купалася Савченко теж у сукні Facebook Надії Савченко

Савченко позує на скелях Facebook Надії Савченко

Савченко на Балканах Facebook Надії Савченко

"Надько! Не пустуй! Обережно! Ти вдома потрібна", "Скільки можна мучити людей, ви вже нікому не цікаві!", "А казали, ти на заробітки поїхала", "У мене штори вкрали на тому тижні. Виявилося, Надя собі на сукню взяла. Тоді не шкода", – сміються українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нещодавно Савченко осоромилася, роззувшись у Верховній Раді і закинувши ноги на стіл .

Раніше Савченко зробила фотосесію у довгій смарагдовій сукні на безлюдному березі Балтійського моря.

Нагадаємо, вона отримала офіційний статус безробітної. При цьому Савченко поскаржилася, що людині із судимістю важко знайти роботу в Україні.

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