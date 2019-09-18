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18 вересня • оновлено в 15:00
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"Надько, не пустуй!" Савченко "блиснула" в мережі новими пляжними фото

23.4т Читати матеріал російською

Народний депутат України VIII скликання Надія Савченко похвалилася в мережі новими пляжними фото з відпочинку на Адріатиці й отримала порцію глузувань.

Дивними фото вона поділилася на особистій сторінці у Facebook. На них вона позує в довгому бірюзовому сарафані. Характерно, що купається у морі Савченко також у ньому, не перевдягаючись у купальник.

"Такого бірюзового кольору вода в морі й смарагдового в річках можлива тільки на Балканах і тільки в Адріатиці. Це через наявність мінералів мідного купоросу в надрах. Природа надихає силою своєї різноманітності", – написала Савченко у коментарі до добірки фото.

Однак не всі її підписники оцінили романтичний образ і почали стібатися з колишнього політика під постом.

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Савченко на Балканах

Савченко на Балканах

Facebook Надії Савченко

Савченко позувала у довгому сарафані

Савченко позувала у довгому сарафані

Facebook Надії Савченко

Купалася Савченко теж у сукні

Купалася Савченко теж у сукні

Facebook Надії Савченко

Савченко позує на скелях

Савченко позує на скелях

Facebook Надії Савченко

Савченко на Балканах

Савченко на Балканах

Facebook Надії Савченко

"Надько! Не пустуй! Обережно! Ти вдома потрібна", "Скільки можна мучити людей, ви вже нікому не цікаві!", "А казали, ти на заробітки поїхала", "У мене штори вкрали на тому тижні. Виявилося, Надя собі на сукню взяла. Тоді не шкода", – сміються українці.

"Надько, не пустуй!" Савченко "блиснула" в мережі новими пляжними фото

"Надько, не пустуй!" Савченко "блиснула" в мережі новими пляжними фото

"Надько, не пустуй!" Савченко "блиснула" в мережі новими пляжними фото

"Надько, не пустуй!" Савченко "блиснула" в мережі новими пляжними фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Г-да х-хлы, мы вам еще наменяем хероев, а Надьку следующим Президентом-Геьманом Украины назначим. Шоб она вам той булавой президентско-гетьмановской по лбам толоконным стучала, всё равно мозгов нет.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
герои не умирают,а только вес набирают.
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Shepard John
Shepard John
Норм так быть безработным депутатом, а другие люди пашут на заводах и последний xyй без соли доедают и в кирилловку не всегда могут себе позволить сьездить
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