С вилами и в комбинезоне: Трамп похвастался замашками Ляшко

Президент США Дональд Трамп показал в своем Twitter видео с исполнением песни из ситкома 1950-х годов в образе фермера.

Таким образом он прокомментировал обсуждение законопроекта "Об улучшении сельского хозяйства", который должен смягчить фермерам США последствия начатой им торговой войны с Китаем. "Фермерский закон через 15 минут", — написал он. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

На видео Трамп предстал в фермерском комбинезоне и с вилами в руках (украинские пользователи тут же отметили схожесть с украинским лидером Радикальной партии Олегом Ляшко).

Дональд Трамп и Меган Маллалли Скриншот с видео

Вместе с ним выступила комедиантка Меган Маллалли. Видео было снято на церемонии награждения телевизионной премии "Эмми" в 2005 году.

Исполнительница же не очень одобрительно ответила на твит Трампа: "ОМГ. Если я вам понадоблюсь, ребята, я буду сидеть в яме".

Песня Green Acres ("Зеленые просторы") звучит в одноименном комедийном телесериале, который выходил на экраны с 1965 по 1971 год. Ситком рассказывает о супругах, приехавших в деревню из Нью-Йорка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп рассорился с главой Пентагона Джеймсом Мєттисом и тот подал в отставку.