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"З обличчям не вийшло": блогер помітив підозрілий нюанс у зовнішності Путіна

48.8тЧитати новину російською

З президентом Росії Володимиром Путіним трапився черговий конфуз. Під час відвідування освітнього форуму "Машук" його помічники намагалися зробити "підсвічування", але нічого не вдалося.

Цей нюанс помітив політолог і блогер Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі. "Помічники спробували злегка пожвавити мумію Путіна, підсвітивши рожевеньким - щоб колір обличчя на фоточці був ближчим до натурального. З обличчям так нічого і не вийшло, зате ось піджак і лисина набули миленьких малинових відблисків", - наголосив він.

Також надані фотодокази цього твердження, на якому чітко видно рожеве сяйво.

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Особи
Володимир ПутінОлексій Голобуцький
Місце
Росія
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Це котрий із Путіних?
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