"З обличчям не вийшло": блогер помітив підозрілий нюанс у зовнішності Путіна

З президентом Росії Володимиром Путіним трапився черговий конфуз. Під час відвідування освітнього форуму "Машук" його помічники намагалися зробити "підсвічування", але нічого не вдалося.

Цей нюанс помітив політолог і блогер Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі. "Помічники спробували злегка пожвавити мумію Путіна, підсвітивши рожевеньким - щоб колір обличчя на фоточці був ближчим до натурального. З обличчям так нічого і не вийшло, зате ось піджак і лисина набули миленьких малинових відблисків", - наголосив він.

Також надані фотодокази цього твердження, на якому чітко видно рожеве сяйво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час зустрічі лідерів п'яти прикаспійських країн президента Росії Володимира Путіна знову підловили на махінаціях зі зростом.