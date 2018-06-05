Путін здивував мережу дивними повадками

Дивні кривляння президента Росії Володимира Путіна під час візиту, приуроченого до 50-річчя підписання першого контракту на поставку природного газу з Радянського Союзу до Австрії, розвеселили користувачів.

"Газпром експорт" уклав 5 червня угоду про постачання російського газу з австрійською компанією OMV Gas Marketing & Trading GmbH до 2040 року. Глава Кремля був присутній на зустрічі.

"Путін, Міллер (голова "Газпрому" Олексій Міллер. - Ред.) та обіймашки", - написав журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смирнов у своєму Twitter, опублікувавши відео.

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Так, згідно з ролику, президент РФ спочатку посміхався, потім скривився, розширивши очі, після чого стиснув кулаки.

"Ну у Путіна і повадки", "Які у нього повадки? Не він же обіймався", - зауважили дивну поведінку користувачі.

У мережі також посварилися на Смирнова, зазначивши, що він зробив незграбний опис.

"Пропаганда гомосексуалізму? На відео не те, як ти назвав", - прокоментували відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін потрапив у курйозну ситуацію з немовлям під час виступу.