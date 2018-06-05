Google скрывает от пользователей рост Путина

Поисковик Google не отображает в выдаче результатов информацию о росте президента России Владимира Путина.
В то же время такую информацию о других политиках узнать можно.
Поисковик также находит информацию о росте премьера РФ Дмитрия Медведева, экс-президента США Барака Обамы, вице-канцлера Германии Ангелы Меркель и других.
Пользователи сервиса считают, что рост действующего президента Российской Федерации будто бы хотят утаить.
Страница с запросом "рост Обамы":
Есть также страница с ростом Медведева:
Однако при запросе о росте Путина, поисковик информацию не выдает:
Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заступился за хозяина "фабрики троллей".