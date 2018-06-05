Google скрывает от пользователей рост Путина

Поисковик Google не отображает в выдаче результатов информацию о росте президента России Владимира Путина.

В то же время такую информацию о других политиках узнать можно.

Поисковик также находит информацию о росте премьера РФ Дмитрия Медведева, экс-президента США Барака Обамы, вице-канцлера Германии Ангелы Меркель и других.

Пользователи сервиса считают, что рост действующего президента Российской Федерации будто бы хотят утаить.

Страница с запросом "рост Обамы":

Есть также страница с ростом Медведева:

Однако при запросе о росте Путина, поисковик информацию не выдает:

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заступился за хозяина "фабрики троллей".