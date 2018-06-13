Путін на танку: Charlie Hebdo назвав ЧС-2018 в РФ "трагікомедією в селі"

Останній номер французького сатиричного журналу Charlie Hebdo вийшов з обкладинкою, присвяченою початку чемпіонату світу з футболу-2018 в Росії.

На карикатурі, опублікованій в Twitter, зображений президент Росії Володимир Путін. Він цілиться з гармати танка в футбольні ворота.

Напис на карикатурі говорить: "Вперед, росіяни!".

"Мундіаль в Росії: трагікомедія в потьомкінському селі", - сказано в анонсі свіжого випуску.

Обкладинка Charlie Hebdo

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал "Інтер", який транслюватиме матчі ЧС-2018 в Росії, агітує українців дивитися футбольний турнір.