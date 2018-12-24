Премия ''Страуса'': Застенчивый Путин, мученики "за веру" в Раде, Лукашенко и телки

Нельзя утверждать, что президент России Владимир Путин со временем совсем не меняется или меняется, но только в худшую сторону.

Ведь постепенный переход от абсолютной лжи к частичной символизирует, что хозяин Кремля, как это ни удивительно, но, похоже, стесняется врать всем, всегда и во всем.

Так, например, во время своей последней пресс-конференции ВВП витиевато сравнил уровень жизни на оккупированной территории Донбасса с остальной Украиной. "Здесь сегодня говорили, что на Донбассе низкий уровень жизни. А в Украине лучше, что ли? Там примерно такой же, как и на Донбассе в целом. Все хуже и хуже становится", - отметил Путин.

Заметьте, Владимир Владимирович постеснялся соврать, что под пятой российского оккупанта жители Донбасса необычайно расцвели и катаются как нижегородский сыр в вологодском масле. Оказывается, в ОРДЛО все же живется все "хуже и хуже", но так же "плохо", как и в остальной Украине.

Но и тут президент России, по традиции, не удержался от вранья.

Судите сами - жители ОРДЛО дружно признают, что при нищенских зарплатах цены у них не украинские, а самые что ни есть "передовые" - московские. Средняя зарплата в "ДНР," по "официальным данным", недавно дотянула аж 10 тысяч российских рублей! А в "братской" "ЛНР" еще меньше. Это при том, что на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, сегодня средняя зарплата 10 тысяч гривен, или 24 тысячи российских рубля. Нельзя сказать, что Путин наврал с три короба. Так, слегка "приуменьшил" ... в 2,4 раза. И вообще для автора фраз: "В событиях Крыму не участвовали российские войска" и "Я против увеличения сроков пенсионного возраста! И пока я президент, такого решения принято не будет!" - это выглядит не столько, как наглая ложь, а скорее, как невинная шалость.

Президент России Владимир Путин

Застенчивое вранье Путина чем-то похоже на "страдания" голубого воришки Альхена — хоть продолжать опасно, но остановиться уже невозможно. Но, так или иначе, его попытка заслуживает все же маленького поощрения — ну хотя бы премии "Страуса".

Первые "мученики веры"

Последнее в уходящем году заседание Верховной Рады запомнилось не принятыми историческими законами, а очередной сценой из парламентского "бойцовского клуба".

После того, как нардепы проголосовали за переименование УПЦ МП, в зале произошла драка между народными депутатами Юрием Березой ("Народный фронт"), а также Нестором Шуфричем и Юрием Бойко ("Оппозиционный блок").

Хоть в драке по очкам и "победил" нардеп Береза, успевший нанести два акцентированных прямых удара по "слугам народа" от Оппоблока — свои минуты славы получили все участники спарринга. Ситуация напомнила бородатый анекдот о разгоне ОМОНом демонстрации мазохистов, когда обе стороны в результате испытали чувство глубокого удовлетворения. Уже не важно, как и за что в Раде голосовал Юрий Береза. Для патриотической публики потасовки с Шуфричем и Бойко уже достаточно, чтобы бывший комбат заслужил вновь право "работать" в законодательном органе страны.

В Раде подрались Шуфрич, Береза и Бойко Скриншот из видео

Но ведь "избитые" Бойко и Шуфрич тоже остались в выигрыше. Оба теперь выглядят, как пострадавшие за "исконную веру", а в глазах своего электората они "герои", которые противостояли "бандеровцу" с "подозрительной" фамилией Береза. И возможно, в будущем пантеоне "мучеников за веру" от московской церкви Нестору Ивановичу и Юрию Анатольевичу уже приготовлено почетное место в списке новых "святых".

В общем, когда в новой Верховной Раде мы вновь увидим те же лица на авансцене большого ринга под названием украинский парламент, спрашивать, за чей счет продолжается эта "комедия положений", уже не стоит. А "премия Страуса" уходит к украинскому избирателю, который готов вновь купить билет на старое доброе шоу со проверенными временем коверными клоунами.

Лукашенко и "телки"

Президент Беларуси Александр Лукашенко делает вид, что не понимает многозначительных намеков со стороны восточного соседа — мол, пора уже белорусам слиться в священном экстазе с матушкой Россией.

Чтобы предложения об аншлюсе звучали поубедительнее, российское телевидение уже начало бить прямой наводкой по самому Батьке.

На совещании в Национальном олимпийском комитете о развитии летних видов спорта в объектив телевизионных камер попала страница блокнота госслужащего, где была записана фраза, сказанная президентом Беларуси: "Бабла мало, нет Мерседесов, телки на задне…". Данный фрагмент засветился в новостях.

Скриншот из видео

"Как будто я про каких-то "телок" [говорил], а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой", - резко отреагировал Лукашенко, объяснив, что на совещании он поднимал вопрос о мышлении некоторых современных спортсменов.

Это еще что, если до Александра Григорьевича смысл "кремлевской малявы" так и не дойдет, скоро страна узнает, что глава Беларуси по ночам "распинает картошку", а по утрам ест сырых снегирей. А его сын Коля тайно посещает храмы Православной церкви Украины и рисует тризуб на стенах российского посольства в Минске.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Конечно, Лукашенко может попытаться объяснить соотечественникам, что "новости" росСМИ не стоят больше, чем упаковки просроченных гомельских чипсов, но кто же поверит президенту, который думает только о "бабле" и "телках".

Ваш "страусовед", Роман Лазоренко