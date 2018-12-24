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Премия ''Страуса'': Застенчивый Путин, мученики "за веру" в Раде, Лукашенко и телки

1.3тЧитать материал на украинском

Нельзя утверждать, что президент России Владимир Путин со временем совсем не меняется или меняется, но только в худшую сторону.

Ведь постепенный переход от абсолютной лжи к частичной символизирует, что хозяин Кремля, как это ни удивительно, но, похоже, стесняется врать всем, всегда и во всем.

Так, например, во время своей последней пресс-конференции ВВП витиевато сравнил уровень жизни на оккупированной территории Донбасса с остальной Украиной. "Здесь сегодня говорили, что на Донбассе низкий уровень жизни. А в Украине лучше, что ли? Там примерно такой же, как и на Донбассе в целом. Все хуже и хуже становится", - отметил Путин.

Заметьте, Владимир Владимирович постеснялся соврать, что под пятой российского оккупанта жители Донбасса необычайно расцвели и катаются как нижегородский сыр в вологодском масле. Оказывается, в ОРДЛО все же живется все "хуже и хуже", но так же "плохо", как и в остальной Украине.

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Но и тут президент России, по традиции, не удержался от вранья.

Судите сами - жители ОРДЛО дружно признают, что при нищенских зарплатах цены у них не украинские, а самые что ни есть "передовые" - московские. Средняя зарплата в "ДНР," по "официальным данным", недавно дотянула аж 10 тысяч российских рублей! А в "братской" "ЛНР" еще меньше. Это при том, что на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, сегодня средняя зарплата 10 тысяч гривен, или 24 тысячи российских рубля. Нельзя сказать, что Путин наврал с три короба. Так, слегка "приуменьшил" ... в 2,4 раза. И вообще для автора фраз: "В событиях Крыму не участвовали российские войска" и "Я против увеличения сроков пенсионного возраста! И пока я президент, такого решения принято не будет!" - это выглядит не столько, как наглая ложь, а скорее, как невинная шалость.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Застенчивое вранье Путина чем-то похоже на "страдания" голубого воришки Альхена — хоть продолжать опасно, но остановиться уже невозможно. Но, так или иначе, его попытка заслуживает все же маленького поощрения — ну хотя бы премии "Страуса".

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Первые "мученики веры"

Последнее в уходящем году заседание Верховной Рады запомнилось не принятыми историческими законами, а очередной сценой из парламентского "бойцовского клуба".

После того, как нардепы проголосовали за переименование УПЦ МП, в зале произошла драка между народными депутатами Юрием Березой ("Народный фронт"), а также Нестором Шуфричем и Юрием Бойко ("Оппозиционный блок").

Хоть в драке по очкам и "победил" нардеп Береза, успевший нанести два акцентированных прямых удара по "слугам народа" от Оппоблока — свои минуты славы получили все участники спарринга. Ситуация напомнила бородатый анекдот о разгоне ОМОНом демонстрации мазохистов, когда обе стороны в результате испытали чувство глубокого удовлетворения. Уже не важно, как и за что в Раде голосовал Юрий Береза. Для патриотической публики потасовки с Шуфричем и Бойко уже достаточно, чтобы бывший комбат заслужил вновь право "работать" в законодательном органе страны.

В Раде подрались Шуфрич, Береза и Бойко

В Раде подрались Шуфрич, Береза и Бойко

Скриншот из видео

Но ведь "избитые" Бойко и Шуфрич тоже остались в выигрыше. Оба теперь выглядят, как пострадавшие за "исконную веру", а в глазах своего электората они "герои", которые противостояли "бандеровцу" с "подозрительной" фамилией Береза. И возможно, в будущем пантеоне "мучеников за веру" от московской церкви Нестору Ивановичу и Юрию Анатольевичу уже приготовлено почетное место в списке новых "святых".

В общем, когда в новой Верховной Раде мы вновь увидим те же лица на авансцене большого ринга под названием украинский парламент, спрашивать, за чей счет продолжается эта "комедия положений", уже не стоит. А "премия Страуса" уходит к украинскому избирателю, который готов вновь купить билет на старое доброе шоу со проверенными временем коверными клоунами.

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Лукашенко и "телки"

Президент Беларуси Александр Лукашенко делает вид, что не понимает многозначительных намеков со стороны восточного соседа — мол, пора уже белорусам слиться в священном экстазе с матушкой Россией.

Чтобы предложения об аншлюсе звучали поубедительнее, российское телевидение уже начало бить прямой наводкой по самому Батьке.

На совещании в Национальном олимпийском комитете о развитии летних видов спорта в объектив телевизионных камер попала страница блокнота госслужащего, где была записана фраза, сказанная президентом Беларуси: "Бабла мало, нет Мерседесов, телки на задне…". Данный фрагмент засветился в новостях.

Премия ''Страуса'': Застенчивый Путин, мученики "за веру" в Раде, Лукашенко и телки

Скриншот из видео

"Как будто я про каких-то "телок" [говорил], а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой", - резко отреагировал Лукашенко, объяснив, что на совещании он поднимал вопрос о мышлении некоторых современных спортсменов.

Это еще что, если до Александра Григорьевича смысл "кремлевской малявы" так и не дойдет, скоро страна узнает, что глава Беларуси по ночам "распинает картошку", а по утрам ест сырых снегирей. А его сын Коля тайно посещает храмы Православной церкви Украины и рисует тризуб на стенах российского посольства в Минске.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Конечно, Лукашенко может попытаться объяснить соотечественникам, что "новости" росСМИ не стоят больше, чем упаковки просроченных гомельских чипсов, но кто же поверит президенту, который думает только о "бабле" и "телках".

Ваш "страусовед", Роман Лазоренко

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Тема
Премия Страуса
Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
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