Премия ''Страуса'': Робот Боря, голая правда кандидата, анонимы для раша-ТВ

Робот Боря

На минувшей неделе российское телевидение порадовало соотечественников очередной передовой разработкой ученых страны скреп.

Так, в программе "Время" телеканала "Россия 24" показали "самого современного" российского робота Бориса на научном форуме в Ярославле. Выяснилось, что андроид Борька в плане своих роботехнических способностей кроет знаменитую роботетку Софию, как бык паршивую овцу. Оказывается, Борька умеет не только говорить и считать, а еще способен лихо станцевать на зависть буржуинам, даже "Калинку" и даже без наличия Захаровой.

Робот Борис Medialeaks

Однако не успели в ЦРУ и Моссаде подготовить лучших агентов для заброса в окрестности Ярославля, чтобы добыть опередившего время андроида, как выяснилось, что Борис не совсем робот.

Чудо роботехники оказалось заурядным аниматором, надевшим на себя костюм "Робот Алеша" для развлечения публики.

Аниматор в костюме робота Medialeaks

Это если в России простой аниматор потянул на открытие века, то сколько же "открытий чудных" ожидает мир, если к проекту "робототехники" приложит руку, к примеру, сам мастер перевоплощения Сергей Безруков..?

Голая правда кандидата Шевченко

В некоторых отсталых странах западной демократии СМИ платят папарацци большие деньги, чтобы получить фото или видео политика, так сказать, в интимной обстановке.

В этом смысле Украина далеко опередила Европу и Америку. Далеко не всякий украинец хочет знать интимные подробности жизни политиков. Но, так или иначе, ненужная информация сегодня сочится изо всех щелей соцсетей ко всем сопричастным.

Особенно тяжело приходится кандидатам в президенты, так сказать, второго эшелона. Избирателям нужно хотя бы для начала запомнить их имена и научиться идентифицировать.

Александр Шевченко Скелет-инфо

Вот и решил нардеп с редкой украинской фамилией Шевченко предстать перед народом, в чем мать родила, запостив в соцсети видео, где кандидат в президенты плавает нагишом в бассейне. На видео, с одной стороны, понятно, что хозяин "Буковеля" далеко не Сталлоне, но и цель, судя по всему, была более глубокая, чем просто демонстрация кандидатского тела.

Александр Шевченко Скриншот из видео

Так и представляется диалог двух украинцев после посещения избирательного участка.

- А за кого вы, куме, голосовали?

- Да за этого, как его, ну голозадого с Буковеля!

- А почему?

- Потому что он единственный, кто честно пообещал, что в случае его победы на выборах стране будет ж*па.

Общество анонимных пропагандонов

А вообще вот российское телевидение сегодня настолько раздвинуло стандарты современного представления о допустимом, что на их фоне даже Оруэлл и Пелевин - уже кажутся заурядными акынами-бытописателями.

Российский инфернальный поток фейконовостей иногда несправедливо считают наследницей заветов доктора Геббельса. Ведь даже геббельсовская пропаганда базировалась на определенном фундаменте — 70 процентов лжи, но все же 30 процентов правды. И только в "раша-ТВ" впервые поставили на конвейер чистое и незамутненное вкраплениями истины абсолютное вранье.

Так, намедни для участия в сюжете российского "Первого канала" жителя Кривого Рога изобразил гражданин Беларуси Виталий Юрченко.

Назвавшийся участником Евромайдана Кириллом Чубенко белорус Виталий Юрченко Скриншот из видео

На камеру он жаловался, сидя в Минске, как холодно ему в Кривом Рогу и что ему "лично ничего не дал Евромайдан".

А ведь на самом деле в Украине без проблем можно найти и действительно недовольных властью или банально готовых за небольшие деньги поработать на агрессора в информационной войне. Но российским "журналистам" даже этой "правды" мало.

А ведь тотальное вранье не может пройти бесследно не только для душевного состояния потребителей "раша-ТВ". Рано или поздно, спасать от разлада психики придется и самих создателей телевизионной "реальности".

На месте Эрнста и Кисилева стоило бы давно подумать о создании всероссийского общества анонимных пропагандонов.

Возможно, их первое заседание будет выглядить приблизительно так:

- Я, Константин, бывалый пропагандон, я придумал фейк о "распятом мальчике".

- Я, Дмитрий, матерый пропагандон, я придумал фейк "о снегирях".

- Я, Владимир, многократный лауреат премии "Страуса", - слова тонут в овациях и в криках "Лучший! Наш император!"

Ваш "страусовед", Роман Лазоренко

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