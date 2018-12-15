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Премия ''Страуса'': Робот Боря, голая правда кандидата, анонимы для раша-ТВ

1.2тЧитать материал на украинском

Робот Боря

На минувшей неделе российское телевидение порадовало соотечественников очередной передовой разработкой ученых страны скреп.

Так, в программе "Время" телеканала "Россия 24" показали "самого современного" российского робота Бориса на научном форуме в Ярославле. Выяснилось, что андроид Борька в плане своих роботехнических способностей кроет знаменитую роботетку Софию, как бык паршивую овцу. Оказывается, Борька умеет не только говорить и считать, а еще способен лихо станцевать на зависть буржуинам, даже "Калинку" и даже без наличия Захаровой.

Робот Борис

Робот Борис

Medialeaks

Однако не успели в ЦРУ и Моссаде подготовить лучших агентов для заброса в окрестности Ярославля, чтобы добыть опередившего время андроида, как выяснилось, что Борис не совсем робот.

Чудо роботехники оказалось заурядным аниматором, надевшим на себя костюм "Робот Алеша" для развлечения публики.

Аниматор в костюме робота

Аниматор в костюме робота

Medialeaks

Это если в России простой аниматор потянул на открытие века, то сколько же "открытий чудных" ожидает мир, если к проекту "робототехники" приложит руку, к примеру, сам мастер перевоплощения Сергей Безруков..?

Голая правда кандидата Шевченко

В некоторых отсталых странах западной демократии СМИ платят папарацци большие деньги, чтобы получить фото или видео политика, так сказать, в интимной обстановке.

В этом смысле Украина далеко опередила Европу и Америку. Далеко не всякий украинец хочет знать интимные подробности жизни политиков. Но, так или иначе, ненужная информация сегодня сочится изо всех щелей соцсетей ко всем сопричастным.

Особенно тяжело приходится кандидатам в президенты, так сказать, второго эшелона. Избирателям нужно хотя бы для начала запомнить их имена и научиться идентифицировать.

Александр Шевченко

Александр Шевченко

Скелет-инфо

Вот и решил нардеп с редкой украинской фамилией Шевченко предстать перед народом, в чем мать родила, запостив в соцсети видео, где кандидат в президенты плавает нагишом в бассейне. На видео, с одной стороны, понятно, что хозяин "Буковеля" далеко не Сталлоне, но и цель, судя по всему, была более глубокая, чем просто демонстрация кандидатского тела.

Александр Шевченко

Александр Шевченко

Скриншот из видео

Так и представляется диалог двух украинцев после посещения избирательного участка.

- А за кого вы, куме, голосовали?

- Да за этого, как его, ну голозадого с Буковеля!

- А почему?

- Потому что он единственный, кто честно пообещал, что в случае его победы на выборах стране будет ж*па.

Общество анонимных пропагандонов

А вообще вот российское телевидение сегодня настолько раздвинуло стандарты современного представления о допустимом, что на их фоне даже Оруэлл и Пелевин - уже кажутся заурядными акынами-бытописателями.

Российский инфернальный поток фейконовостей иногда несправедливо считают наследницей заветов доктора Геббельса. Ведь даже геббельсовская пропаганда базировалась на определенном фундаменте — 70 процентов лжи, но все же 30 процентов правды. И только в "раша-ТВ" впервые поставили на конвейер чистое и незамутненное вкраплениями истины абсолютное вранье.

Так, намедни для участия в сюжете российского "Первого канала" жителя Кривого Рога изобразил гражданин Беларуси Виталий Юрченко.

Назвавшийся участником Евромайдана Кириллом Чубенко белорус Виталий Юрченко

Назвавшийся участником Евромайдана Кириллом Чубенко белорус Виталий Юрченко

Скриншот из видео

На камеру он жаловался, сидя в Минске, как холодно ему в Кривом Рогу и что ему "лично ничего не дал Евромайдан".

А ведь на самом деле в Украине без проблем можно найти и действительно недовольных властью или банально готовых за небольшие деньги поработать на агрессора в информационной войне. Но российским "журналистам" даже этой "правды" мало.

А ведь тотальное вранье не может пройти бесследно не только для душевного состояния потребителей "раша-ТВ". Рано или поздно, спасать от разлада психики придется и самих создателей телевизионной "реальности".

На месте Эрнста и Кисилева стоило бы давно подумать о создании всероссийского общества анонимных пропагандонов.

Возможно, их первое заседание будет выглядить приблизительно так:

- Я, Константин, бывалый пропагандон, я придумал фейк о "распятом мальчике".

- Я, Дмитрий, матерый пропагандон, я придумал фейк "о снегирях".

- Я, Владимир, многократный лауреат премии "Страуса", - слова тонут в овациях и в криках "Лучший! Наш император!"

Ваш "страусовед", Роман Лазоренко

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Тема
Премия Страуса
Тег
Новости России
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Он Алекс
Он Алекс
А шо напишут пригожинские мрази ? Особенно высоко технологичный троляка “русский солдат”
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