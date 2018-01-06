После "боевой поллитры": в Евпатории "синие" ВДВшники устроили маски-шоу

В оккупированной Евпатории состоялось очередное милитари-шоу "76-я годовщина со дня высадки Евпаторийского морского десанта".

Об этом в своем Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"Как положено, с пьянкой. И, как обычно, приволокли детей в военных костюмах любоваться на синих ВДВшников", - прокомментировал событие политолог.

Facebook Алексея Голобуцкого

"Празднование, судя по фоткам, удалось: одного, вон, "типичного десантника" с опухшей рожей волокут после "боевой поллитры". Ну и плотик с детишками сейчас, наверное, оттолкнут от берега под бодрую музычку, а недели через три оставшихся пару-тройку юных каннибалов выловят турецкие рыбаки", - добавил он.

Facebook Алексея Голобуцкого

Как писал "Обозреватель", оккупанты массово забирают крымчан в армию.