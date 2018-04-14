"Патроны вместо косточек": в "ДНР" сочинили новый фейк об "украинских боевиках"

"ДНР" рассказали новую историю о так называемых зверствах украинцев. В этот раз героями рассказа стали бойцы батальона "Айдар".

Соответствующее видео с заседания "Украинского Народного Трибунала" в оккупированном Донецке опубликовал "ПолитНавигатор".

Якобы потерпевшая Светлана Коноплёва заявила, что представители "Айдара" ловили мирных жителей, сажали их в яму для копчения колбасы и забивали до смерти.

"В начале боев из нашего города пропало четверо людей, которые поехали голыми руками останавливать украинскую технику. Их поймали боевики добробата "Айдар" и посадили в яму для копчения на колбасном заводе, кроме них там сидело очень много людей. В этой яме сидели отец с сыном, по фамилии Неежпапа, так вот отца отравили, а сына избили и закопали в посадке, впоследствии, когда начало вестись следствие, потому что родственники подали в суд, на сыне не было ни одной целой косточки, ему переломали пальцы и вместо них туда вставили патроны", - заявила женщина.

Она заверила, что также находилась в плену в украинских военных. Ее якобы выставляли под пули на улице и смотрели, что она будет делать.

Также женщина пожаловалась, как ее останавливали украинские бойцы.

"Понимая, что это будет проверка документов, я взяла свидетельство о смерти, документы и пропуск, подошла к людям… надеясь, что это люди. Но как только я подошла, они сразу ударили меня прикладом. У тех, кто меня бил, на рукавах были жёлтые полоски", - заявила Коноплёва.

Как сообщал "Обозреватель", на ПутинТВ обнаружили подозрительного украинского "ученого", который рассказывал о "зверствах" ВСУ.