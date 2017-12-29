УкрEngРус

"Маша с пузырями": одиозная путинская чиновница рассмешила соцсети своим портретом

2.5тЧитать новость на украинском

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова похвасталась в соцсетях своим портретом, который нарисовал известный российский художник Никас Сафронов.

По словам Захаровой, картина носит название "Повелительница шаров".

"Магических, видимо", - предположила она.

Новости
"Опять бухая": очередное нелепое фото "правой руки" Лаврова рассмешило сеть

Новая работа Сафронова вызвала оживленное обсуждение в соцсетях, некоторые пользователи считают портрет сильно приукрашенным.

"Гламурный Никас Сафонов явно польстил клиентке - это Мария Захарова из МИД РФ (вряд ли кто-то из вас узнал). Но "Маша с пузырями" довольна!)))" – прокомментировал снимок украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Мария Захарова похвасталась обновлением имиджа, чем вызвала настоящий ажиотаж в сети.

Персоны
Мария ЗахароваНикас Сафронов
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости