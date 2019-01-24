''Маленькие солдаты НАТО'': оккупантов Крыма ярко потроллили

В сети заметили отметку на карте, согласно которой в Севастополе в аннексированном Крыме появился детский сад с названием "Маленькие солдаты НАТО".

На выходку неизвестного обратил внимание блогер с ником "КРЫМский бандеровец". Соответствующий скриншот он опубликовал на странице в Twitter.

"В Google кто-то прикололся... Ватка то ли от страха кирпичей откладывает, то ли в надежде..." — написал он.

Отметим, сервис Google Maps позволяет зарегистрированным пользователям добавлять на карту места с открытым доступом, например компании или ориентиры.

Учебное учреждение с "маленькими солдатами" на карте находится за адресом Античный проспект, 20.

"Пусть скажут спасибо, что это не школа Рикардо Милоса", — пошутил один из пользователей в комментариях, вспомнив о нелепом фейке террористов о якобы смерти "героя Новороссии", который на самом деле является известным героем интернет-мемов.

В Гугле кто-то прикололся, обозначив на карте Севастополя детский сад "Маленькие солдаты НАТО". Ватка то ли от страха кирпичей откладывает, то ли в надежде... pic.twitter.com/YaHJ2QEa0S — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 23 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Google попал в громкий скандал из-за полуострова. Так, официальный представитель компании назвал аннексированный Крым одним из российских регионов. Он сослался на то, что на картах этот регион Украины отображается как часть России.

До этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал пригласить представителя компании Google в связи с обозначением украденного Крыма украинским. Политик пожаловался, что так могут еще что-то "отобрать" у России.

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