"Ямы и колдо*бины": Ляшко повеселил сеть рэпом о дорогах в Украине

В сети появилось видео, на котором на выступление лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко в Верховной Раде наложили музыку, в результате чего композиция стала похожей на рэп.

Соответствующим роликом сам политик поделился в своем Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Зеленский обещал европейские дороги с 1 ноября. Николаевщина сегодня колдобины и колдо*бины. Народное творчество", – подписал Ляшко, добавив к "рэпу" видеоряд со своей поездки.

Ляшко повеселил сеть рэпом о дорогах в Украине

Так, Ляшко озвучил: "Дорог нет, имения, как грибы после дождя, растут. И миллиарды крадут. А люди едут по ямам, по тем колдобинам, колдо*бинам". Автор музыкальной дорожки акцентировал внимание на последней строчке, добавив комичности, несколько раз ее перемотав.

Зеленський обіцяв європейські дороги з 1 листопада. Миколаївщина сьогодні - колдобини і колдойобини. Народна творчість. pic.twitter.com/bzO0OTus37 — Олег Ляшко (@OVLiashko) November 4, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть подорвало видео, на котором Ляшко читает "гангста-рэп".

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