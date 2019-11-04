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5 ноября • обновлено в 00:46
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"Ямы и колдо*бины": Ляшко повеселил сеть рэпом о дорогах в Украине

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В сети появилось видео, на котором на выступление лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко в Верховной Раде наложили музыку, в результате чего композиция стала похожей на рэп.

Соответствующим роликом сам политик поделился в своем Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Зеленский обещал европейские дороги с 1 ноября. Николаевщина сегодня колдобины и колдо*бины. Народное творчество", – подписал Ляшко, добавив к "рэпу" видеоряд со своей поездки.

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Ляшко повеселил сеть рэпом о дорогах в Украине

Ляшко повеселил сеть рэпом о дорогах в Украине

Так, Ляшко озвучил: "Дорог нет, имения, как грибы после дождя, растут. И миллиарды крадут. А люди едут по ямам, по тем колдобинам, колдо*бинам". Автор музыкальной дорожки акцентировал внимание на последней строчке, добавив комичности, несколько раз ее перемотав.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть подорвало видео, на котором Ляшко читает "гангста-рэп".

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Тема
Дороги в Украине
Персона
Олег Ляшко
Место
Украина
Теги
дороги ямы на дорогах
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