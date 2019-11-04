"Ями і колдо*обини": Ляшко повеселив мережу репом про дороги в Україні

У мережі з'явилося відео, на якому на виступ лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка в Верховній Раді наклали музику, в результаті чого композиція стала схожою на реп.

Відповідним роликом сам політик поділився в своєму Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Зеленський обіцяв європейські дороги з 1 листопада. Миколаївщина сьогодні – колдобини і колдо*обини. Народна творчість", – підписав Ляшко, додавши до "репу" відеоряд зі своєї поїздки.

Ляшко повеселив мережу репом про дороги в Україні

Так, Ляшко озвучив: "Доріг немає, маєтки, як гриби після дощу, ростуть. І мільярди крадуть. А люди їдуть по ямах, по тих колдобинах, колдо*обинах". Автор музичної доріжки акцентував увагу на останньому рядку, додавши комічності, кілька разів його перемотавши.

Зеленський обіцяв ЄВРОПЕЙСЬКІ дороги з 1 листопада. Миколаївщина сегодня - вибоїни и колдойобіні. Народна творчість. pic.twitter.com/bzO0OTus37 - Олег Ляшко (@OVLiashko) November 4, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу підірвало відео, на якому Ляшко читає "гангста-реп".

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