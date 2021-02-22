Белорусский военный устроил массовую передачу "энергии и решимости" от рукопожатия Лукашенко. Курьезное видео

Белорусский военный комиссар Андрей Кривоносов устроил флешмоб массовых рукопожатий, чтобы якобы передать "заряд энергии и решимости" от самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

Соответствующее видео опубликовали 22 февраля в провластном Telegram-канале "На страже Родины" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Военком Гомельской области Кривоносов на позапрошлой неделе во время на Всебелорусского народного собрания попросил Лукашенко "удостоить его чести" и пожать руку.

"Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости", – обратился тогда военный к политику. На слова мужчины многие присутствующие отреагировали смехом, заулыбался и сам Лукашенко.

Рукопожатие военного с самопровозглашенным президентом b-g.by

После этого Кривоносов решил устроить флешмоб. На новом видео видно, что он выстроил своих подчиненных, чтобы "передать" рукопожатие от незаконно избранного президента дальше.

В общем получили лукашенковский "заряд энергии" около 60 человек. Несмотря на пандемию коронавируса, все были без защитных масок и стояли близко друг к другу.

Военные передают "заряд энергии и решимости" Скрин видео

"Люблю и служу Республике Беларусь", – таким лозунгом закончилась церемония.

Эстафету рукопожатий военком пообещал продолжить и дальше.

Как писал OBOZREVATEL: