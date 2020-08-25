МоваЯзык

Топ-темы:

Кравчук похвастался девайсом для уничтожения COVID-19. Видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Курьезы
4,6 т.
Леонид Кравчук утверждает, что спасается от коронавируса американской электронной маской

Леонид Кравчук утверждает, что спасается от коронавируса американской электронной маской. Скриншот видео

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кравчук заявил, что защищается от коронавируса специальным американским изобретением.

Свой девайс политик продемонстрировал во время интервью для YouTube-канала Дмитрия Гордона. Журналист обратил внимание на странное устройство на шее собеседника и спросил, что это такое (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это маска от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареек, заряжается. И озон, воздух постоянно оттуда идет и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы. Я так надеюсь", – ответил Кравчук.

Напомним, ранее с подобным устройством в Верховную Раду Украины пришла народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская. Она прикрепила "блокатор вирусов" к лацкану своего пиджака.

В России такой же "бейдж" приобрел себе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Впрочем от болезни девайс его не защитил – в мае спикер Владимира Путина таки заболел COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

УкраинаДмитрий ГордонЛеонид Кравчук
Поделиться в Facebook
  2. Курьезы