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Кравчук похвалився девайсом для знищення COVID-19. Відео

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Курйози
4,6 т.
Леонід Кравчук стверджує, що рятується від коронавірусу американською електронною маскою

Леонід Кравчук стверджує, що рятується від коронавірусу американською електронною маскою. Скриншот відео

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кравчук заявив, що захищається від коронавірусу спеціальним американським винаходом.

Свій девайс політик продемонстрував під час інтерв’ю для YouTube-каналу Дмитра Гордона. Журналіст звернув увагу на дивний пристрій на шиї співрозмовника й запитав у нього, що це таке (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це маска від коронавірусу. Це зробили американці. Вона працює від батарейок, заряджається. І озон, повітря постійно звідти йде і вбиває мікроби. Я сиджу зараз, навколо нас озон уже вбив усі мікроби. Я так сподіваюся", – відповів Кравчук.

Нагадаємо, раніше з подібним пристроєм до Верховної Ради України прийшла народна депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська. Вона прикріпила "блокатор вірусів" до лацкана свого піджака.

У Росії такий самий "бейдж" придбав собі прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Втім, від хвороби девайс його не захистив – у травні речник Володимира Путіна таки захворів на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаДмитро ГордонЛеонід Кравчук
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  2. Курйози