Кравчук похвалився девайсом для знищення COVID-19. Відео

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кравчук заявив, що захищається від коронавірусу спеціальним американським винаходом.

Свій девайс політик продемонстрував під час інтерв’ю для YouTube-каналу Дмитра Гордона. Журналіст звернув увагу на дивний пристрій на шиї співрозмовника й запитав у нього, що це таке (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це маска від коронавірусу. Це зробили американці. Вона працює від батарейок, заряджається. І озон, повітря постійно звідти йде і вбиває мікроби. Я сиджу зараз, навколо нас озон уже вбив усі мікроби. Я так сподіваюся", – відповів Кравчук.

Нагадаємо, раніше з подібним пристроєм до Верховної Ради України прийшла народна депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська. Вона прикріпила "блокатор вірусів" до лацкана свого піджака.

У Росії такий самий "бейдж" придбав собі прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Втім, від хвороби девайс його не захистив – у травні речник Володимира Путіна таки захворів на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

сімейна лікарка Рита Гофман заявила, що "блокатор вірусів" у вигляді бейджа, який пропонують як засіб захисту від коронавірусу COVID-19, є способом заробітку на паніці.

Педіатр Євген Комаровський також спростував міф про ефективність "блокаторів вірусів", які нібито здатні вбити коронавірус COVID-19 навколо людини, яка носить цей пристрій. Він назвав такі девайси шахрайством.

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