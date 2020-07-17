Корниенко в Раде перепутал микрофон с телефоном. Видео курьеза

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко оконфузился с микрофоном во время заседания.

Когда спикер парламента Дмитрий Разумков дал Корниенко слово, нардеп сначала забыл вставить свою карточку, а когда вставил, сказал в микрофон: "Алло, да? Добрый день" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Весь зал тут же взорвался смехом.

"Уже заработались", – объяснил Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL: