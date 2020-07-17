Корниенко в Раде перепутал микрофон с телефоном. Видео курьеза

Курьезы 14:21, 17.07.2020

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко оконфузился с микрофоном во время заседания.

Когда спикер парламента Дмитрий Разумков дал Корниенко слово, нардеп сначала забыл вставить свою карточку, а когда вставил, сказал в микрофон: "Алло, да? Добрый день" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Весь зал тут же взорвался смехом.

"Уже заработались", – объяснил Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по партии.

  • В ролике слышно, что разговор начал замглавы фракции СН, заявив Арахамии, что их коллега – "баба рабочая, как корабельная сосна", и "вообще красотка".

  • Позднее Корниенко заявил, что не намерен уходить в отставку после скандального разговора.

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