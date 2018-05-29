"Клонирует" подчиненных: у Путина заметили странную особенность

За последний год президент РФ Владимир Путин назначил четверых губернаторов, которые отличаются одинаковым образом "управленца-технократа": чиновника в очках с выбритым лицом и короткой стрижкой с залысиной.
В частности, 18 мая глава Кремля назначил губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа бывшего замглавы региона Дмитрия Артюхова, который имеет такой же "штампованный" образ, как и три его "предшественника", пишет TJournal.
Отмечается, что подобным внешним видом выделяются нижегородский губернатор Глеб Никитин, самарский губернатор Дмитрий Азаров и омский губернатор Александр Бурков.
Дмитрий Артюхов
Ямал Про
Слева направо: нижегородский губернатор Глеб Никитин, самарский губернатор Дмитрий Азаров, омский губернатор Александр Бурков, ямальский губернатор Дмитрий Артюхов
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В то же время Артюхов стал не только одним из самых молодых "технократов", но и одним из самых молодых региональных глав в целом. На главную должность в ЯНАО бывшего заместителя губернатора по экономике назначили в 30 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с Путиным на публике случился конфуз.