"Клонирует" подчиненных: у Путина заметили странную особенность

За последний год президент РФ Владимир Путин назначил четверых губернаторов, которые отличаются одинаковым образом "управленца-технократа": чиновника в очках с выбритым лицом и короткой стрижкой с залысиной.

В частности, 18 мая глава Кремля назначил губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа бывшего замглавы региона Дмитрия Артюхова, который имеет такой же "штампованный" образ, как и три его "предшественника", пишет TJournal.

Отмечается, что подобным внешним видом выделяются нижегородский губернатор Глеб Никитин, самарский губернатор Дмитрий Азаров и омский губернатор Александр Бурков.

Дмитрий Артюхов Ямал Про

Слева направо: нижегородский губернатор Глеб Никитин, самарский губернатор Дмитрий Азаров, омский губернатор Александр Бурков, ямальский губернатор Дмитрий Артюхов znak.com

В то же время Артюхов стал не только одним из самых молодых "технократов", но и одним из самых молодых региональных глав в целом. На главную должность в ЯНАО бывшего заместителя губернатора по экономике назначили в 30 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с Путиным на публике случился конфуз.